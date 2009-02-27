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Веков Леонид Васильевич

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

12.08.1933

Дата смерти

27.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1933

Отец: Веков Василий Германович

Мать: Векова А Д

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.04.1962

Сын: Веков Олег Леонидович

Мать ребёнка: Векова Валентина Андреевна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Векова Валентина Андреевна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Надежда Леонидовна

Мать ребёнка: Векова Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Векова Валентина Андреевна

Смерть
27.02.2009
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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