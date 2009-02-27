Веков Леонид Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1933
Дата смерти27.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1933
Отец: Веков Василий Германович
Мать: Векова А Д
Рождение ребёнка
04.04.1962
Мать ребёнка: Векова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Векова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Надежда Леонидовна
Мать ребёнка: Векова Валентина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.2009