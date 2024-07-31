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Тупиков Петр Иванович

Место рождения

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Тупиков Иван Никифорович

Мать: Тупикова Матрена Андреевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупикова Аксинья Феоктистовна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Тупиков Василий Петрович

Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Феоктистовна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Тупиков Мартын Петрович

Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Феоктистовна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Тупиков Филип Петрович

Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Феоктистовна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1848

Сын: Тупиков Архип Петрович

Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Феоктистовна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Тупиков Егор Петрович

Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Феоктистовна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

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