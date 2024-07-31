Тупиков Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841 ст.
Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Феоктистовна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Феоктистовна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Феоктистовна
Рождение ребёнка
02.03.1848
Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Феоктистовна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Мать ребёнка: Тупикова Аксинья Феоктистовна
Смерть
Неизвестно