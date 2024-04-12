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Загорянский Николай Антипов

Место рождения

Уртазым, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Загорянский Антип Филатов

Мать: Загорянская Варвара Алексеева

Уртазым, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Загорянский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Загорянская Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
1902

Сын: Загорянский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Загорянская Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
1905

Сын: Загорянский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Загорянская Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
1908

Сын: Загорянский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Загорянская Татьяна Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загорянская Татьяна Николаева

Смерть
1913
Харино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
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