Загорянский Николай Антипов
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1900
Сын: Загорянский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Загорянская Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
1902
Сын: Загорянский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Загорянская Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
1905
Сын: Загорянский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Загорянская Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
1908
Сын: Загорянский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Загорянская Татьяна Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913
Харино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область