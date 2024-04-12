Загорянская (Гонибесова) Татьяна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорянская (Гонибесова) Татьяна Николаева

Место рождения

Березово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Березово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Загорянский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Загорянский Николай Антипов

Рождение ребёнка
1902

Сын: Загорянский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Загорянский Николай Антипов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Загорянский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Загорянский Николай Антипов

Рождение ребёнка
1908

Сын: Загорянский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Загорянский Николай Антипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загорянский Николай Антипов

Смерть
Неизвестно
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