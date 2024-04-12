Загорянская (Гонибесова) Татьяна Николаева
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
1900
Сын: Загорянский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Загорянский Николай Антипов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Загорянский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Загорянский Николай Антипов
Рождение ребёнка
1905
Сын: Загорянский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Загорянский Николай Антипов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Загорянский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Загорянский Николай Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно