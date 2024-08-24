Шапкин Давид Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиОколо 1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Шапкин Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804 или 1805
Мать ребёнка: Кутякина Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Белякова (Кутякина) Агафия Давидовна
Мать ребёнка: Кутякина Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
1805 или 1811
Мать ребёнка: Кутякина Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
16.05.1815
Сын: Шапкин (Кутякин) Константин Давидович
Мать ребёнка: Кутякина Марфа Гавриловна
Смерть
Около 1817
Рождение ребёнка
06.05.1818
Дочь: Шапкина (Шапкина) Феодосия Давидовна
Мать ребёнка: Кутякина Марфа Гавриловна