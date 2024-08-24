Шапкин Давид Георгиевич Около 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шапкин Давид Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Около 1817

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Шапкин Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутякина Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
1804 или 1805

Сын: Шапкин Наум Давидович

Мать ребёнка: Кутякина Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Белякова (Кутякина) Агафия Давидовна

Мать ребёнка: Кутякина Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
1805 или 1811

Сын: Шапкин Емельян Давидович

Мать ребёнка: Кутякина Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
16.05.1815

Сын: Шапкин (Кутякин) Константин Давидович

Мать ребёнка: Кутякина Марфа Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1817
Рождение ребёнка
06.05.1818

Дочь: Шапкина (Шапкина) Феодосия Давидовна

Мать ребёнка: Кутякина Марфа Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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