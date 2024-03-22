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Lasn Jaan
Lasn Jaan
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Древо
Место рождения
Ридалепа
, Pärnu linn, Pärnu maakond
Дата рождения
19.06.1852 ст.
Дата смерти
05.07.1852 ст.
Пол
Мужской
Отец
Lasn Hans
1824 г.р.
Мать
Lasn (Popp) Anno
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1852 ст.
Отец:
Lasn Hans
Мать:
Lasn Anno
Ридалепа
, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
05.07.1852 ст.
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