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Lasn Jaan

Место рождения

Ридалепа, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

19.06.1852 ст.

Дата смерти

05.07.1852 ст.

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1852 ст.

Отец: Lasn Hans

Мать: Lasn Anno

Ридалепа, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
05.07.1852 ст.
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