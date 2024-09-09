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Быков Тимофей Семенович

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.01.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1868 ст.

Отец: Быков Семен Ульянович Гурьянович

Мать: Быкова (--) Пераскева Кузьминична

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/41
Восприемник
15.09.1884 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/132
Восприемник
14.08.1886 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/82
Смерть
Неизвестно

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