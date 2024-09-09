Быков Тимофей Семенович
Место рождения
Дата рождения21.01.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1868 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/41
Восприемник
15.09.1884 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/132
Восприемник
14.08.1886 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/82
Смерть
Неизвестно