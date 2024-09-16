Быкова (--) Пераскева Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыкова (--) Пераскева Кузьминична

Быкова (--) Пераскева Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

28.06.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1866 ст.

Муж: Быков Семен Ульянович Гурьянович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
оба вторым браком https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/93
Рождение ребёнка
21.01.1868 ст.

Сын: Быков Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Быков Семен Ульянович Гурьянович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/41
Рождение ребёнка
13.03.1871 ст.

Сын: Быков Алексей Семенович

Отец ребёнка: Быков Семен Ульянович Гурьянович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/82
Рождение ребёнка
07.08.1876 ст.

Дочь: (Быкова) Васса Семеновна

Отец ребёнка: Быков Семен Ульянович Гурьянович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/144
Смерть
28.06.1896 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/125

Мы используем куки для улучшения работы сайта.