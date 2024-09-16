Быкова (--) Пераскева Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти28.06.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1866 ст.
оба вторым браком https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/93
Рождение ребёнка
21.01.1868 ст.
Отец ребёнка: Быков Семен Ульянович Гурьянович
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/41
Рождение ребёнка
13.03.1871 ст.
Отец ребёнка: Быков Семен Ульянович Гурьянович
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/82
Рождение ребёнка
07.08.1876 ст.
Дочь: (Быкова) Васса Семеновна
Отец ребёнка: Быков Семен Ульянович Гурьянович
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/144
Смерть
28.06.1896 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/125