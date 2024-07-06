Ерофеев (Антонов) Сергей Антонович
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смерти13.04.1830
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.11.1802 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1803 ст.
Сын: Антонов-Ерофеичев Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Антонова (Ерофеева) Федосья Сергеевна
Мать ребёнка: Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Антонов (Ерофеев) Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
12.07.1810 ст.
Дочь: Антонова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1812 ст.
Сын: Антонов Димитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
30.04.1817 ст.
Дочь: Антонова Мавра Сергеевна
Мать ребёнка: Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Антонова Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна
Смерть
13.04.1830