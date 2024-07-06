Ерофеев (Антонов) Сергей Антонович 1778 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерофеев (Антонов) Сергей Антонович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

13.04.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ерофеева (Никифорова) Федосья Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1802 ст.

Жена: Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1803 ст.

Сын: Антонов-Ерофеичев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Антонова (Ерофеева) Федосья Сергеевна

Мать ребёнка: Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Антонов (Ерофеев) Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1810 ст.

Дочь: Антонова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1812 ст.

Сын: Антонов Димитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.04.1817 ст.

Дочь: Антонова Мавра Сергеевна

Мать ребёнка: Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Антонова Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.04.1830

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