Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1803 ст.
Отец ребёнка: Ерофеев Сергей Антонович
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Антонова Федосья Сергеевна
Отец ребёнка: Ерофеев Сергей Антонович
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Антонов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Ерофеев Сергей Антонович
Рождение ребёнка
18.10.1812 ст.
Сын: Антонов Димитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Ерофеев Сергей Антонович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Антонова Мавра Сергеевна
Отец ребёнка: Ерофеев Сергей Антонович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Антонова Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Ерофеев Сергей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно