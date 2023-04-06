Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева (Константинова) Прасковья Константиновна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1803 ст.

Сын: Антонов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Ерофеев Сергей Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Антонова Федосья Сергеевна

Отец ребёнка: Ерофеев Сергей Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Антонов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Ерофеев Сергей Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1812 ст.

Сын: Антонов Димитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Ерофеев Сергей Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Антонова Мавра Сергеевна

Отец ребёнка: Ерофеев Сергей Антонович

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Антонова Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Ерофеев Сергей Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Сергей Антонович

Смерть
Неизвестно
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