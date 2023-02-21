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Мумрин Евсей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Мумрин Василий Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Мумрин Макар Евсеевич

Мать ребёнка: Мумрина Ирина Парфеновна

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мумрина Ирина Парфеновна

Смерть
1814
Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
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