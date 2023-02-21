Мумрин Евсей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Мумрин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Мумрина Ирина Парфеновна
Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мумрина Ирина Парфеновна
Смерть
1814
Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан