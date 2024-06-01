Патрина (Смирнова) Анна Карповна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Смирнов Карп Андреевич
Мать: Смирнова Ксенья
ГАСО, рев1834, 20л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-29л Брак старообрядческий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Патрин Лев Сидорович
Отец ребёнка: Патрин Сидор Федорович
ГАСО, 179-1-213-28об
Смерть
Неизвестно