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Патрина (Смирнова) Анна Карповна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Смирнов Карп Андреевич

Мать: Смирнова Ксенья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 20л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрин Сидор Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-29л Брак старообрядческий
Рождение ребёнка
1844

Сын: Патрин Лев Сидорович

Отец ребёнка: Патрин Сидор Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-28об
Смерть
Неизвестно

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