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Маркин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1907

Дата смерти

30.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1907

Отец: Маркин Иван Петрович

Мать: Маркина Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
26.02.1936

Дочь: Богданова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Маркина Антонина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.10.1938

Дочь: Второва Вера Николаевна

Мать ребёнка: Маркина Антонина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.10.1978
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