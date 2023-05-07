Маркин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1907
Дата смерти30.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1907
Отец: Маркин Иван Петрович
Мать: Маркина Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
26.02.1936
Дочь: Богданова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Маркина Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
15.10.1938
Дочь: Второва Вера Николаевна
Мать ребёнка: Маркина Антонина Андреевна
Смерть
30.10.1978