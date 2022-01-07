Попов Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения06.11.1911 ст.
Дата смерти?.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1911 ст.
Образование
1928
9 классов школы
Работа или профессия
С ?.08.1928 по ?.11.1928
землекоп аэродрома
Работа или профессия
С ?.11.1928 по ?.08.1930
Дмитриевка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
школьный учитель
Работа или профессия
С ?.08.1930 по ?.03.1933
токарь-револьверщик, Государственный оптико-механический завод имени ОГПУ
Образование
С ?.03.1933 по ?.06.1937
Ленинградский индустриальный институт
Работа или профессия
С ?.06.1937 по ?.07.1941
инженер НИИ № 9
Военная служба
С ?.07.1941 по ?.08.1942
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
рядовой 44-й стрелковой дивизии, Ленинградский / Волховский фронты
Призыв на военную службу
05.07.1941
доброволец, Выборгский районный военный комиссариат г. Ленинграда
Военная служба
С ?.08.1942 по ?.07.1944
начальник радиостанции РСБ 12-я отдельная рота связи / 12-й батальон связи 44-й стрелковой дивизии, Волховский фронт
Военная награда
28.09.1943
медаль "За боевые заслуги"
Образование
С ?.07.1944 по ?.12.1944
офицерские курсы 3-го Прибалтийского фронта
Получение воинского звания/чина
09.11.1944
младший техник-лейтенант
Военная служба
С 25.12.1944 по 26.06.1946
начальник радиостанции SCR 399 275-й отдельный радиодивизион 2-й Белорусский фронт / Северная группировка войск ВС СССР (Силезия и Померания, Польша)
Работа или профессия
С ?.08.1946 по ?.01.1951
старший инженер / научный сотрудник / начальник лаборатории / начальник отдела НИИ № 380
Работа или профессия
С ?.01.1951 по ?.08.1955
начальник лаборатории НИИ № 380
Работа или профессия
С ?.08.1955 по ?.09.1957
начальник научно-исследовательской группы НИИ № 380
Работа или профессия
С ?.09.1957 по ?.12.1961
старший инженер-исследователь НИИ № 380
Работа или профессия
С ?.12.1961 по ?.02.1972
начальник импульсного центра НИИ № 380
Работа или профессия
С ?.02.1972
пенсионер
Смерть
?.03.1987