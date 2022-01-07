Попов Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Михаил Степанович

Попов Михаил Степанович

avatar

Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

06.11.1911 ст.

Дата смерти

?.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1911 ст.

Отец: Попов Степан Кондратьевич

Мать: Попова (Черномашенцева) Елена Ивановна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Образование
1928
Липецк, город Липецк, Липецкая область
9 классов школы
Работа или профессия
С ?.08.1928 по ?.11.1928
Липецк, город Липецк, Липецкая область
землекоп аэродрома
Работа или профессия
С ?.11.1928 по ?.08.1930
Дмитриевка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
школьный учитель
Работа или профессия
С ?.08.1930 по ?.03.1933
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
токарь-револьверщик, Государственный оптико-механический завод имени ОГПУ
Образование
С ?.03.1933 по ?.06.1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинградский индустриальный институт
Работа или профессия
С ?.06.1937 по ?.07.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
инженер НИИ № 9
Военная служба
С ?.07.1941 по ?.08.1942
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
рядовой 44-й стрелковой дивизии, Ленинградский / Волховский фронты
Призыв на военную службу
05.07.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
доброволец, Выборгский районный военный комиссариат г. Ленинграда
Военная служба
С ?.08.1942 по ?.07.1944
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
начальник радиостанции РСБ 12-я отдельная рота связи / 12-й батальон связи 44-й стрелковой дивизии, Волховский фронт
Военная награда
28.09.1943
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
медаль "За боевые заслуги"
Образование
С ?.07.1944 по ?.12.1944
офицерские курсы 3-го Прибалтийского фронта
Получение воинского звания/чина
09.11.1944
младший техник-лейтенант
Военная служба
С 25.12.1944 по 26.06.1946
начальник радиостанции SCR 399 275-й отдельный радиодивизион 2-й Белорусский фронт / Северная группировка войск ВС СССР (Силезия и Померания, Польша)
Работа или профессия
С ?.08.1946 по ?.01.1951
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
старший инженер / научный сотрудник / начальник лаборатории / начальник отдела НИИ № 380
Работа или профессия
С ?.01.1951 по ?.08.1955
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
начальник лаборатории НИИ № 380
Работа или профессия
С ?.08.1955 по ?.09.1957
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
начальник научно-исследовательской группы НИИ № 380
Работа или профессия
С ?.09.1957 по ?.12.1961
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
старший инженер-исследователь НИИ № 380
Работа или профессия
С ?.12.1961 по ?.02.1972
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
начальник импульсного центра НИИ № 380
Работа или профессия
С ?.02.1972
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
пенсионер
Смерть
?.03.1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.