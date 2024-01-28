Алаева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаев Кузьма Федорович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Алаева) Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Алаев Кузьма Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Курзин Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Алаев Кузьма Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Алаева) Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Алаев Кузьма Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Алаев Афанасий Кузьмич

Отец ребёнка: Алаев Кузьма Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Алаева) Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Алаев Кузьма Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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