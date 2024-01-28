Алаева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Алаева) Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Алаев Кузьма Федорович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Алаев Кузьма Федорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Алаева) Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Алаев Кузьма Федорович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Алаев Кузьма Федорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Алаева) Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Алаев Кузьма Федорович
Смерть
Неизвестно