Громова Зинаида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова Зинаида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Наприенко Александра Андреевна

Отец ребёнка: Зыряев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Зыряев Константин Андреевич

Отец ребёнка: Зыряев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Зыряев Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыряев Андрей Михайлович

Награда
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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