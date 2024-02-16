Громова Зинаида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Наприенко Александра Андреевна
Отец ребёнка: Зыряев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Зыряев Константин Андреевич
Отец ребёнка: Зыряев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Зыряев Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
Неизвестно