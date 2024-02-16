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Зыряев Константин Андреевич
Зыряев Константин Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Мужской
Отец
Зыряев Андрей Михайлович
1912 г.р.
Мать
Громова Зинаида Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Зыряев Андрей Михайлович
Мать:
Громова Зинаида Андреевна
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