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Маклаков Петр Стефанович

Место рождения

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маклакова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилин Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маклакова Тамара Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маклакова Полина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маклаков Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маклаков Тихон Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маклаков Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Арест
28.12.1937
Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
https://drive.google.com/file/d/1LMtx2nMovlOQZYLIwl0A_QL5TLLvqwel/view?usp=drive_link
Смерть
Неизвестно

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