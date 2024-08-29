Маклаков Петр Стефанович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маклакова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маклакова Тамара Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маклакова Полина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маклаков Григорий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Арест
28.12.1937
https://drive.google.com/file/d/1LMtx2nMovlOQZYLIwl0A_QL5TLLvqwel/view?usp=drive_link
Смерть
Неизвестно