Таланова Татьяна Силовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1901
Отец ребёнка: Таланов Василий Мануйлович
Рождение ребёнка
01.01.1904
Отец ребёнка: Таланов Василий Мануйлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таланова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Таланов Василий Мануйлович
Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно