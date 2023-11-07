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Таланов Василий Мануйлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таланов Мануйло Николаевич

Мать: Таланова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1901

Сын: Таланов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Таланова Татьяна Силовна

Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Таланов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Таланова Татьяна Силовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таланова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Таланова Татьяна Силовна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таланова Татьяна Силовна

Смерть
Неизвестно
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