Таланов Василий Мануйлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1901
Мать ребёнка: Таланова Татьяна Силовна
Рождение ребёнка
01.01.1904
Мать ребёнка: Таланова Татьяна Силовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таланова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Таланова Татьяна Силовна
Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таланова Татьяна Силовна
Смерть
Неизвестно