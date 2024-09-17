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(Кузичева) Татьяна Андреевна

Место рождения

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1861 г.р.

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1886

Отец: Суслов Андрей Федорович

Мать: Кузичева (Носкова) Ксения Николаевна

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 49
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
12.01.1886
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 49
Смерть
Неизвестно

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