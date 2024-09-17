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Суслов Андрей Федорович

Место рождения

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: Кузичев Федор

Мать: не указана

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.02.1884

Жена: Кузичева (Носкова) Ксения Николаевна

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 14
Рождение ребёнка
11.01.1886

Дочь: (Кузичева) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Кузичева (Носкова) Ксения Николаевна

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 49
Рождение ребёнка
10.05.1894

Сын: Кузичев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Кузичева (Носкова) Ксения Николаевна

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 211
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Сын: Кузичев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Кузичева (Носкова) Ксения Николаевна

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 211
Смерть
После 1915

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