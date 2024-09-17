Суслов Андрей Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861
Отец: Кузичев Федор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.02.1884
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 14
Рождение ребёнка
11.01.1886
Дочь: (Кузичева) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Кузичева (Носкова) Ксения Николаевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 49
Рождение ребёнка
10.05.1894
Сын: Кузичев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Кузичева (Носкова) Ксения Николаевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 211
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Сын: Кузичев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Кузичева (Носкова) Ксения Николаевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 211
Смерть
После 1915