Каменский Прокопий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Каменский Андрей Кузьмич
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
16.02.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Евдокия Тимофеевна Куриленко
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно