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Каменский Андрей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

До 1878

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Каменский Кузьма Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Каменский Петр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Каменский Прокопий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Палагея Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1850

Сын: Каменский Кондратий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменская Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До 1878
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