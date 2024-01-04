Аллилуева Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллилуева Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1901

Дата смерти

09.11.1932

Пол

Женский

Добавил:

Ев
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сталин Джугашвили Виссарионович

Рождение ребёнка
21.03.1921

Сын: Сталин Василий Иосифович

Отец ребёнка: Сталин Джугашвили Виссарионович

Рождение ребёнка
28.02.1926

Дочь: Алллуева Светлана Иосифовна

Отец ребёнка: Сталин Джугашвили Виссарионович

Смерть
09.11.1932

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