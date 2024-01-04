Аллилуева Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1901
Дата смерти09.11.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1921
Отец ребёнка: Сталин Джугашвили Виссарионович
Рождение ребёнка
28.02.1926
Дочь: Алллуева Светлана Иосифовна
Отец ребёнка: Сталин Джугашвили Виссарионович
Смерть
09.11.1932