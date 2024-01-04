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Сталин Джугашвили Виссарионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1878

Дата смерти

05.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

Ев
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1878

Отец: Джугашвили Виссарион Иванович

Мать: Джугашвили Екатерина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аллилуева Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
18.03.1907

Сын: Джугашвили Яков Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1921

Сын: Сталин Василий Иосифович

Мать ребёнка: Аллилуева Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
28.02.1926

Дочь: Алллуева Светлана Иосифовна

Мать ребёнка: Аллилуева Надежда Сергеевна

Смерть
05.03.1953

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