Сталин Джугашвили Виссарионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1878
Дата смерти05.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1878
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1907
Сын: Джугашвили Яков Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1921
Мать ребёнка: Аллилуева Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
28.02.1926
Дочь: Алллуева Светлана Иосифовна
Мать ребёнка: Аллилуева Надежда Сергеевна
Смерть
05.03.1953