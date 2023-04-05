Бухман (Кобылина) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.05.1906
Муж: Бухман Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1910
Дочь: Добротина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Бухман Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухман Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухман Петр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно