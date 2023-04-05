Бухман (Кобылина) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухман (Кобылина) Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

1910 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1906

Муж: Бухман Петр Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1910

Дочь: Добротина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Бухман Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухман Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухман Петр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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