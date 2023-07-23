Соловьёва Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Соловьев Владимир Игоревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Соловьев Владимир Игоревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Николай Владимирович
Отец ребёнка: Соловьев Владимир Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно