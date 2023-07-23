Соловьёва Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Николай Владимирович

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Владимир Игоревич

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