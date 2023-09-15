Соловьев Владимир Игоревич
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти31.07.1991
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Соловьёва Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Соловьёва Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Николай Владимирович
Мать ребёнка: Соловьёва Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьёва Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Соловьёва Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьёва Нина
Смерть
31.07.1991