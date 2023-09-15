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Соловьев Владимир Игоревич

Место рождения

Чугуев, Харківська область

Дата рождения

1936

Дата смерти

31.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Соловьёв Игорь Алексеевич

Мать: Соловьёва Елена Николаевна

Чугуев, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Соловьёва Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Соловьёва Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Николай Владимирович

Мать ребёнка: Соловьёва Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Соловьёва Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Нина

Смерть
31.07.1991
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