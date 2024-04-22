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Ковшов Степан Андреевич

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Место рождения

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Ковшов Андрей Иванов

Мать: не указана

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
09.11.1912 ст.

Жена: Ковшова Елизавета Никитишна

Жених: Степан Андреев села Тоябы крестьянин умершего крестьянина Андрея Иванова Ковшова сын, православный, первым браком (19 лет) Невеста: Елизавета Никулина села Тоябы крестьянина Никиты Евсевьева Са... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1916 ст.

Сын: Ковшов Николай Андреев

Мать ребёнка: Ковшова Елизавета Никитишна

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковшова Елизавета Никитишна

Смерть
Неизвестно
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