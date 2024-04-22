Ковшов Степан Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Ковшов Андрей Иванов
Бракосочетание
09.11.1912 ст.
Жених: Степан Андреев села Тоябы крестьянин умершего крестьянина Андрея Иванова Ковшова сын, православный, первым браком (19 лет) Невеста: Елизавета Никулина села Тоябы крестьянина Никиты Евсевьева Са... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1916 ст.
Мать ребёнка: Ковшова Елизавета Никитишна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно