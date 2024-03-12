Ковшова Елизавета Никитишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
09.11.1912 ст.
Жених: Степан Андреев села Тоябы крестьянин умершего крестьянина Андрея Иванова Ковшова сын, православный, первым браком (19 лет) Невеста: Елизавета Никулина села Тоябы крестьянина Никиты Евсевьева Са... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1916 ст.
Отец ребёнка: Ковшов Степан Андреевич
Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно