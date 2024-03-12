Ковшова Елизавета Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовшова Елизавета Никитишна

Ковшова Елизавета Никитишна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1912 ст.

Муж: Ковшов Степан Андреевич

Жених: Степан Андреев села Тоябы крестьянин умершего крестьянина Андрея Иванова Ковшова сын, православный, первым браком (19 лет) Невеста: Елизавета Никулина села Тоябы крестьянина Никиты Евсевьева Са... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1916 ст.

Сын: Ковшов Николай Андреев

Отец ребёнка: Ковшов Степан Андреевич

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковшов Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close