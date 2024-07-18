Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мильбергер Johann Фридрихович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мильбергер Johann Фридрихович