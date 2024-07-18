Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Johann Фридрихович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Johann Фридрихович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.