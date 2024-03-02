Прокопенко Акилина Андреевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1863 ст.
Крещение
26.05.1863 ст.
Восприемники крестьяне-собственники жители села Очкино Власий Павлов Ижога и Стефанида Варфаламеева дочь Валькова.
Бракосочетание
16.09.1884 ст.
Поручители по жениху: крестьян собственник житель села Очкино Андрей Семёнович Синицын (?) и крестьянин собственник села Каменской слободы Д... Севастьянов Дударев (?). По невесте: крестьяне собственн... Показать все
Смерть
Неизвестно