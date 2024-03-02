Прокопенко Фёдор Макеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
16.09.1884 ст.
Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьян собственник житель села Очкино Андрей Семёнович Синицын (?) и крестьянин собственник села Каменской слободы Д... Севастьянов Дударев (?). По невесте: крестьяне собственн... Показать все
Смерть
Неизвестно