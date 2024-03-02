Прокопенко Фёдор Макеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопенко Фёдор Макеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
16.09.1884 ст.

Жена: Прокопенко Акилина Андреевна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьян собственник житель села Очкино Андрей Семёнович Синицын (?) и крестьянин собственник села Каменской слободы Д... Севастьянов Дударев (?). По невесте: крестьяне собственн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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