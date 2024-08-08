Леонтьева (Живайкина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Живайкина) Нина Петровна

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Место рождения

Баку

Дата рождения

21.01.1916

Дата смерти

06.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

AT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1916

Отец: Живайкин Петр Ильич

Мать: Живайкина (Ермолаева) Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алямовский Николай Петрович

Рождение ребёнка
22.08.1937

Дочь: Алямовская Станислава Николаевна

Отец ребёнка: Алямовский Николай Петрович

Рождение ребёнка
21.09.1945

Сын: Леонтьев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Леонтьев Александр Андреевич

Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
06.10.1990
Баку, Азербайджанская ССР

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