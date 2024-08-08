Леонтьева (Живайкина) Нина Петровна
Место рожденияБаку
Дата рождения21.01.1916
Дата смерти06.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1937
Дочь: Алямовская Станислава Николаевна
Отец ребёнка: Алямовский Николай Петрович
Рождение ребёнка
21.09.1945
Сын: Леонтьев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Леонтьев Александр Андреевич
Смерть
06.10.1990