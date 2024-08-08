Живайкина (Ермолаева) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живайкина (Ермолаева) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Алексеевка, Самарская губерния

Дата рождения

05.05.1897

Дата смерти

01.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

AT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1897

Отец: Ермолаев Дмитрий Феофанович

Мать: Ермолаева Василиса Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живайкин Петр Ильич

Рождение ребёнка
21.01.1916

Дочь: Леонтьева (Живайкина) Нина Петровна

Отец ребёнка: Живайкин Петр Ильич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Бабашева (Живайкина) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Живайкин Петр Ильич

Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
01.11.1979
Баку, Азербайджанская ССР

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