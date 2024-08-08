Живайкина (Ермолаева) Александра Дмитриевна
Место рожденияАлексеевка, Самарская губерния
Дата рождения05.05.1897
Дата смерти01.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Живайкин Петр Ильич
Рождение ребёнка
21.01.1916
Дочь: Леонтьева (Живайкина) Нина Петровна
Отец ребёнка: Живайкин Петр Ильич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Бабашева (Живайкина) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Живайкин Петр Ильич
Смерть
01.11.1979