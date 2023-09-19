Завьялов Юрий (Алексеевич) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялов Юрий (Алексеевич) Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Завьялов Петр Петрович

Мать: Завьялова (Скляр) Юлия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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