Завьялова (Скляр) Юлия Степановна
Место рождения
Дата рождения07.10.1906
Дата смерти05.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1906
Бракосочетание
18.08.1925
Рождение ребёнка
1946
Сын: Завьялов Юрий (Алексеевич) Петрович
Отец ребёнка: Завьялов Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завируха Таисья Петровна
Отец ребёнка: Завьялов Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завьялов Петр Петрович
Смерть
05.02.1968
Причина смерти: Гипертоническая болезнь