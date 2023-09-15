Завьялова (Скляр) Юлия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (Скляр) Юлия Степановна

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

07.10.1906

Дата смерти

05.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1906

Отец: Скляр Степан Алексеевич

Мать: Скляр Феврония Григорьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
18.08.1925

Муж: Завьялов Петр Петрович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Завьялов Юрий (Алексеевич) Петрович

Отец ребёнка: Завьялов Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завируха Таисья Петровна

Отец ребёнка: Завьялов Петр Петрович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завьялов Петр Петрович

Смерть
05.02.1968
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Гипертоническая болезнь
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