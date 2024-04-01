Мусаилов Александр Рубенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусаилов Александр Рубенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1980

Дочь: (Мусаилова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.1983

Сын: Мусаилов Артем Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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