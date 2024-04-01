Мусаилов Александр Рубенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1980
Дочь: (Мусаилова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.1983
Сын: Мусаилов Артем Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности