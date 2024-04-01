Мусаилов Артем Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1983
Отец: Мусаилов Александр Рубенович
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мусаилова (Мусаилов) Татьяна