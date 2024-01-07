Александрова (Макеева) Агриппина Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Макеева) Агриппина Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Макеев Трифон Антипов

Мать: Фекла Трифонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Николай Гавриилов

Отец ребёнка: Александров Гавриил Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Дмитрий Гавриилов

Отец ребёнка: Александров Гавриил Фролович

Семёновское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Гавриил Фролович

Рождение ребёнка
15.01.1876

Сын: Александров Ефим Гавриилович

Отец ребёнка: Александров Гавриил Фролович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Александров Фёдор Гавриилов

Отец ребёнка: Александров Гавриил Фролович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Александров Иван Гавриилов

Отец ребёнка: Александров Гавриил Фролович

Семёновское, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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