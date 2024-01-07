Александрова (Макеева) Агриппина Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Макеев Трифон Антипов
Мать: Фекла Трифонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Николай Гавриилов
Отец ребёнка: Александров Гавриил Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Дмитрий Гавриилов
Отец ребёнка: Александров Гавриил Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1876
Сын: Александров Ефим Гавриилович
Отец ребёнка: Александров Гавриил Фролович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Александров Фёдор Гавриилов
Отец ребёнка: Александров Гавриил Фролович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Александров Иван Гавриилов
Отец ребёнка: Александров Гавриил Фролович
Смерть
Неизвестно