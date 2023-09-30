Александров Ефим Гавриилович
Место рожденияМосковская область Коломенский район деревня Семеновское
Дата рождения15.01.1876
Дата смерти12.05.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Иван Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1900
Дочь: Комарова (Александрова) Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Александрова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
25.01.1911
Сын: Александров Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Александрова Мария Тимофеева
Смерть
12.05.1937