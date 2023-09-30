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Александров Ефим Гавриилович

Место рождения

Московская область Коломенский район деревня Семеновское

Дата рождения

15.01.1876

Дата смерти

12.05.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1876

Отец: Александров Гавриил Фролович

Мать: Александрова (Макеева) Агриппина Трифонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Семёновское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
03.08.1900

Дочь: Комарова (Александрова) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Александрова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
25.01.1911

Сын: Александров Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Александрова Мария Тимофеева

Семёновское, Коломенский, Московская область
Смерть
12.05.1937

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