Вострикова Агафья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Вострикова) Настасья Стефановна
Отец ребёнка: Востриков Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Вострикова) Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Востриков Стефан Михайлович