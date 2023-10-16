Вострикова Агафья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Агафья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Стефан Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Стефан Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Вострикова) Настасья Стефановна

Отец ребёнка: Востриков Стефан Михайлович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Вострикова) Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Востриков Стефан Михайлович

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