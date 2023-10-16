(Вострикова) Авдотья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вострикова) Авдотья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Востриков Стефан Михайлович

Мать: Вострикова Агафья Филипповна

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