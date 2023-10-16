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(Вострикова) Авдотья Степановна
(Вострикова) Авдотья Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1858
Пол
Женский
Отец
Востриков Стефан Михайлович
1834 г.р.
Мать
Вострикова Агафья Филипповна
1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Востриков Стефан Михайлович
Мать:
Вострикова Агафья Филипповна
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