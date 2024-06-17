Симеон Петрович
Место рожденияБронницкий уезд, село Климово
Дата рожденияОколо 1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1757 ст.
Отец: Пётр Васильевич
Мать: Параскева Фалалеевна
Бронницкий уезд, село Климово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Василий Симеонович
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Бронницкий уезд, село Климово
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Иван Симеонович
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Бронницкий уезд, село Климово
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Сын: Степан Симеонович
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Бронницкий уезд, село Климово
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Домна Симеоновна
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Бронницкий уезд, село Климово
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Сын: Прокопий Симеонович
Мать ребёнка: Екатерина Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Кирилл Симеонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно