Симеон Петрович Около 1757 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Симеон Петрович

Место рождения

Бронницкий уезд, село Климово

Дата рождения

Около 1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1778 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1795 г.р.

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.

Отец: Пётр Васильевич

Мать: Параскева Фалалеевна

Бронницкий уезд, село Климово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Васильевна

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Василий Симеонович

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Бронницкий уезд, село Климово
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Иван Симеонович

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Бронницкий уезд, село Климово
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Сын: Степан Симеонович

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Бронницкий уезд, село Климово
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Домна Симеоновна

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Бронницкий уезд, село Климово
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Прокопий Симеонович

Мать ребёнка: Екатерина Тихоновна

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Кирилл Симеонович

Мать ребёнка: не указана

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Смерть
Неизвестно

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