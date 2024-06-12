Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Около 1778 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Петрович

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Василий Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Петрович

Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Иван Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Петрович

Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Сын: Степан Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Петрович

Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Домна Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон Петрович

Смерть
Неизвестно

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