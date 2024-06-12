Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Петрович
Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Василий Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Петрович
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Иван Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Петрович
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Сын: Степан Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Петрович
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Домна Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон Петрович
Смерть
Неизвестно