Корсунова (Геленко) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Геленко) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1908

Дата смерти

07.10.1980

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1908

Отец: Геленко Григорий Евдокимович

Мать: не указана

Бракосочетание
По 17.05.1925

Муж: Корсунов Матвей Макарович

Братский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Запись № 39 от 17.05.1925г. сделана в ЗАГСе Братского с/с Усть-Лабинского р-на Кубанского кр.
Рождение ребёнка
25.03.1927

Сын: Корсунов Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Корсунов Матвей Макарович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.06.1938

Дочь: Носкова Людмила Матвеевна

Отец ребёнка: Корсунов Матвей Макарович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсунов Матвей Макарович

Согласный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
07.10.1980
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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