Корсунова (Геленко) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1908
Дата смерти07.10.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1908
Отец: Геленко Григорий Евдокимович
Бракосочетание
По 17.05.1925
Братский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Запись № 39 от 17.05.1925г. сделана в ЗАГСе Братского с/с Усть-Лабинского р-на Кубанского кр.
Рождение ребёнка
25.03.1927
Сын: Корсунов Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Корсунов Матвей Макарович
Рождение ребёнка
05.06.1938
Дочь: Носкова Людмила Матвеевна
Отец ребёнка: Корсунов Матвей Макарович
Рождение ребёнка
20.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсунов Матвей Макарович
Согласный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
07.10.1980
Похороны
Неизвестно