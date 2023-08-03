Геленко Григорий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геленко Григорий Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Геленко Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1908

Дочь: Корсунова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
06.06.1916
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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