Геленко Григорий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Геленко Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1908
Дочь: Корсунова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
06.06.1916
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно