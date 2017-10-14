Носкова (Корсунова) Людмила Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Корсунова) Людмила Матвеевна

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Место рождения

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

05.06.1938

Дата смерти

14.10.2017

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1938

Отец: Корсунов Матвей Макарович

Мать: Корсунова Мария Григорьевна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.10.2017
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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