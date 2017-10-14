Носкова (Корсунова) Людмила Матвеевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1938
Дата смерти14.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1938
Рождение ребёнка
15.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.10.2017
Похороны
Неизвестно