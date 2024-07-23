Терентьев Ручкин Иван Терентьевич
Место рожденияКупелицы
Дата рождения1821
Дата смерти14.12.1893
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1862
Сын: Терентьев Ручкин Никита Иванович
Мать ребёнка: Терентьева Ручкина Прасковья Антоновна
Смерть
14.12.1893
Купелицы, Наро-Фоминский, Московская область