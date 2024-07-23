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Терентьев Ручкин Иван Терентьевич

Место рождения

Купелицы

Дата рождения

1821

Дата смерти

14.12.1893

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Ручкина Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
13.09.1862

Сын: Терентьев Ручкин Никита Иванович

Мать ребёнка: Терентьева Ручкина Прасковья Антоновна

Смерть
14.12.1893
Купелицы, Наро-Фоминский, Московская область

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